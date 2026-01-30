UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
30.01.2026 16:15  Güncelleme: 16:35
UEFA Avrupa Ligi\'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde yer alan İlhan Mansız'ın beyazlayan saçları dikkatlerden kaçmadı. Futbolseverler, "Zaman ne çabuk geçti" yorumları yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimini eski milli futbolcu İlhan Mansız gerçekleştirdi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mansız'ın kura çekiminde yer alması futbolseverler için sürpriz oldu.

BEYAZLAYAN SAÇLAR GÜNDEM OLDU

Kura çekimi sırasında ekrana yansıyan görüntülerde İlhan Mansız'ın beyazlayan saçları kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Bir döneme attığı kritik gollerle damga vuran Mansız'ı gören futbolseverler, "Ne kadar yaşlanmış", "Zaman herkese acımasız" ve "Sahadaki İlhan Mansız gözümün önüne geldi" şeklinde yorumlar yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı

NOSTALJİ YARATTI

Sakin duruşu ve karizmasıyla dikkat çeken İlhan Mansız'ın UEFA organizasyonunda görev alması, özellikle Beşiktaş ve A Milli Takım dönemini hatırlayan futbolseverler için nostaljik anlara sahne oldu. Mansız'ın görüntüsü, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım aldı.

