Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi

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Trabzonspor'un Monaco'ya 3-1 yenildiği karşılaşanın öncesinde bordo-mavili taraftarların gördüğü muameleye tepki yağıyor.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Binlerce Trabzonspor taraftarı, Fransa'da kendisine ayrılan tribünleri doldururken maça giriş esnasında ilginç anlar yaşandı. Monaco güvenliği Trabzonspor taraftarını köpeklerle aradı. Bir kişi köpek tarafından ısırılırken, kadın taraftarların büyük korku yaşadığı aktarıldı.

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GRUPTA 3. SIRADAYIZ

Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla H Grubu'nda 3 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. Bordo-mavililer grubunda bir sonraki maçını 13 Ekim'de Trabzon'da Monaco ile oynayacak.