Trabzonspor'un Monaco'ya 3-1 yenildiği karşılaşanın öncesinde bordo-mavili taraftarların gördüğü muameleye tepki yağıyor.
Binlerce Trabzonspor taraftarı, Fransa'da kendisine ayrılan tribünleri doldururken maça giriş esnasında ilginç anlar yaşandı. Monaco güvenliği Trabzonspor taraftarını köpeklerle aradı. Bir kişi köpek tarafından ısırılırken, kadın taraftarların büyük korku yaşadığı aktarıldı.
Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla H Grubu'nda 3 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. Bordo-mavililer grubunda bir sonraki maçını 13 Ekim'de Trabzon'da Monaco ile oynayacak.
Son Dakika › Spor › Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi - Son Dakika