Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi - Son Dakika
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Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi

06.10.2022 23:37

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile karşılaşan Trabzonspor'da taraftarlar, Fransız polisi karşısında zor duruma düştü. Taraftarların maça girişi esnasında köpeklerle aranırken, bir kişi köpek tarafından ısırıldı. O anlar sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı.

Trabzonspor'un Monaco'ya 3-1 yenildiği karşılaşanın öncesinde bordo-mavili taraftarların gördüğü muameleye tepki yağıyor.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Binlerce Trabzonspor taraftarı, Fransa'da kendisine ayrılan tribünleri doldururken maça giriş esnasında ilginç anlar yaşandı. Monaco güvenliği Trabzonspor taraftarını köpeklerle aradı. Bir kişi köpek tarafından ısırılırken, kadın taraftarların büyük korku yaşadığı aktarıldı.

Görsel: 61 saat

GRUPTA 3. SIRADAYIZ

Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla H Grubu'nda 3 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. Bordo-mavililer grubunda bir sonraki maçını 13 Ekim'de Trabzon'da Monaco ile oynayacak.

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