UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu

27.02.2026 01:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Play-off turlarının ardından son 16'ya kalan takımlar açıklandı. Kura çekimi bugün yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti ancak ilk maçı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, son 16 turuna adını yazdırdı.

Nottingham Forest, son 16'da Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

Son 16 turuna kalan takımlar

Play-off turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Ferencvaros, Stuttgart, Panathinaikos, Lille, Nottingham Forest, Bologna, Celta Vigo ve Genk, son 16 turuna yükseldi.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

Son 16 turu kura çekimi, bugün TSİ 15.00'te başlayacak. Bu turda maçlar, 12 ve 19 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2, 2-0

Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya): 4-1, 0-1

Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan): 2-2, 1-1 (penaltılarda 3-4)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa): 1-0, 0-2

Nottingham Forest (İngiltere) - Fenerbahçe: 3-0, 1-2

Bologna (İtalya)-Brann (Norveç): 1-0, 1-0

Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1, 3-3 (uzatmada)

Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan): 2-1, 1-0

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi

00:57
Salladık ama yıkamadık Fenerbahçe, Avrupa’ya galibiyetle veda etti
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 03:35:35. #7.11#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.