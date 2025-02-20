UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Takımları Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen 4 takım belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabında 4 rövanş karşılaşması sona erdi.
Deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırlayan Galatasaray, rövanşta 2-2 berabere kalarak elendi.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, sahasında Porto'yu 3-2 yendi.
Rakiplerini eleyen AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Play-off turunda TSİ 20.45'te oynanan rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Bodo/Glimt (Norveç)- Twente (Hollanda): 5-2 (Uzatmalarda) (1-2)
Galatasaray-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2 (1-4)
FCSB (Romanya)-PAOK (Yunanistan): 2-0 (2-1)
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