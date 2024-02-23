UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Kura Çekimi Yapıldı

UEFA Avrupa Ligi\'nde Son 16 Turu Kura Çekimi Yapıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için kura çekimi gerçekleştirildi. Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Rıdvan Yılmaz'ın takımları Benfica ile Rangers eşleşti. Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag ise Liverpool ile karşılaşacak. İlk maçlar 7 Mart'ta oynanacak.

23.02.2024 14:31  Güncelleme: 14:35
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers rakip oldu.

Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

Olimpik Marsilya (Fransa)- Villarreal (İspanya)

Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

Freiburg (Almanya)- West Ham United (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

Milan (İtalya)- Slavia Prag (Çekya)

Karabağ (Azerbaycan)- Bayer Leverkusen (Almanya)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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