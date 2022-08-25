Sivasspor taraftarlarından koreografi - Son Dakika
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Sivasspor taraftarlarından koreografi

25.08.2022 20:48
Sivasspor taraftarlarından koreografi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında DG Sivasspor sahasında, Malmö'yü ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında DG Sivasspor sahasında, Malmö'yü ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.

Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Koreografide İngilizce olarak "Ful doluyuz" yazısı belirdi.

Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Demir Grup Sivasspor-Malmö Demir Grup Sivasspor-Malmö SPOR Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik SPOR Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik
Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor taraftarlarından koreografi - Son Dakika

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