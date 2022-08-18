Sivasspor, Malmö deplasmanında 3-1 yenildi

Malmö ile Sivasspor, UEFA AVrupa Ligi play-off turu ilk maçında Eleda Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İsveç ekibi 3-0 kazandı.
Karşılaşma boyunca daha etkili bir görüntü çizen Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Zeidan, 38. dakikada Christiansen ve 69. dakikada Moisander kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 31. dakikada James'ten geldi. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Sivasspor, İsveç'ten avantajlı bir skorla dönemedi ve işini zora soktu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe günü, Sivas'ta oynanacak. Temsilcimizin tur atlaması için 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. 2 farklı Sivasspor galibiyetlerinde ise maç uzatmalara gidecek.
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