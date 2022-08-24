Türk takımları, Avrupa kupalarında tur peşinde - Son Dakika
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Türk takımları, Avrupa kupalarında tur peşinde

24.08.2022 12:59
Türk takımları, Avrupa kupalarında tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile sahasında, Sivasspor da İsveç takımı Malmö ile Sivas'ta karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile sahasında, Sivasspor da İsveç takımı Malmö ile Sivas'ta karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş müsabakasında da Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda oynayacak.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Sivasspor ve Medipol Başakşehir, rövanş maçlarında gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe ile Sivasspor, rakipleriyle iç sahada karşılaşacak, Başakşehir ise Belçika deplasmanında mücadele edecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler deplasmandan 2-0'lık skorla galip ayrılmış ve avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmüştü.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapacak.

Sivas evinde Malmö ile karşılaşacak

Sivasspor da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın saat 20.00'de evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, İsveç'te oynanan müsabakayı 3-1 kaybetmişti. Sivas'ın turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor. Sivasspor 2 farkla müsabakayı kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek.

Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Başakşehir gruplar için Antwerp deplasmanında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın TSİ 21.45'te deplasmanda Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek. Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ilk maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Başakşehir kazanması durumunda tur atlayacak, berabere kalırsa müsabaka uzatmaya gidecek.

Başakşehir - Antwerp mücadelesinde Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schuettengruber görev alacak. Schuettengruber'in yardımcılıkları Roland Brandner ile Robert Steinacher olacak. - İSTANBUL

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Fenerbahçe, Austria Wien maçının hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Austria Wien maçının hazırlıklarını tamamladı 24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi 24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

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