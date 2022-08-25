UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 0 (İlk yarı)

25.08.2022 21:01
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç takımlarından Malmö ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç takımlarından Malmö ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Lake James'in pasıyla topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanı dışından kaleye vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

16. dakikada sol kanattan Gradel'in ortasında James topu kale önüne çevirdi, araya giren Malmö savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Malmö atağında Rakip'in ceza sağasına ortasında Thellin'in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal soluna uzanarak topu kontrol etti.

24. dakikada Yatabare'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Diawara'nın kucağında kaldı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Srdjan Jovanovic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx

Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xx, Robin Yalçın xx, Uğur xx, Ulvestad xx, Kerem xx, Hakan xx, Erdoğan xx, James xxx, Gradel xxx

Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Keita, Ziya, Cofie, N'jie, Charisis, Yatabare, Angielski

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Malmö: Dalhin xxx Nielsen xx, Hadzikadunic xx, Moisander xxx, Beijmo xx, Ceesay xxx, Zeidan xxx, Rakip xx, Chnistiansen xxx, Thelin xxx, Birmancevic xx

Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Pena, Berget, Lomotey, Toivonen, Turay, Sejdiu, Larsson, Andersson

Teknik Direktör: Andreas Georgson

Sarı Kartlar: Rakip, Birmancevic (Malmö FF), Robin Yalçın, Keita, Erdoğan (Sivasspor) - SİVAS

YORUMLAR
500
Demir Grup Sivasspor-Malmö Demir Grup Sivasspor-Malmö SPOR Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik SPOR Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik
Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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