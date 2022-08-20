Sivasspor Malmö maçını Srdjan Jovanovic yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor Malmö maçını Srdjan Jovanovic yönetecek

20.08.2022 15:22
Sivasspor Malmö maçını Srdjan Jovanovic yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile Sivasspor arasında 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile Sivasspor arasında 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, 25 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak. - SİVAS

YORUMLAR
500
Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Andreas Georgson (1) Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Andreas Georgson (1) Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Malmö maçını Srdjan Jovanovic yönetecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:57 Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti
11:53 İngiltere, sağlık sisteminde çökmüş durumda! 90 yaşındaki kadın 40 saat boyunca ambulans, 20 saat boyunca da sedyeye ulaşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 15:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor Malmö maçını Srdjan Jovanovic yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement