UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, 25 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu 'nda saat 20.00'da başlayacak mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor Malmö maçını Srdjan Jovanovic yönetecek - Son Dakika

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