Sivasspor'da Dia Saba'nın lisansı çıktı - Son Dakika
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Sivasspor'da Dia Saba'nın lisansı çıktı

26.08.2022 18:09
Sivasspor'da Dia Saba'nın lisansı çıktı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Malmö karşısında lisansı bulunmaması sebebiyle forma giyemeyen DG Sivasspor'un futbolcusu Dia Saba'nın lisansı çıktı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Malmö karşısında lisansı bulunmaması sebebiyle forma giyemeyen DG Sivasspor'un futbolcusu Dia Saba'nın lisansı çıktı.

Sivasspor'un yeni transferlerinden İsrailli oyuncu Dia Saba'nın lisansı bugün çıktı.

Lisansı çıkan Saba, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın şans vermesi halinde Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş karşısında forma giyebilecek. Saba'nın Sivasspor ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2023'de sona erecek. - SİVAS

YORUMLAR
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Malmö maçının ardından Malmö maçının ardından Rıza Çalımbay: 'Bu maçta çok iyiydik, sadece gol yoktu' Rıza Çalımbay: 'Bu maçta çok iyiydik, sadece gol yoktu'
Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Dia Saba'nın lisansı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'da Dia Saba'nın lisansı çıktı - Son Dakika
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