UEFA Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor'da değişim rüzgarı sürüyor. Bordo-mavililer, Cornelius'un ardından şehre Umut Bozuk'u getirirken, Maxi Gomez ve Dovbyk transferinde mutlu sona çok yakın.

Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, kadrosunda önemli değişimlere gidiyor. Sezon bitiminde bordo-mavililere yeni transferler katılırken, ayrılıklarda devam ediyor. Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi hedefiyle başlayan, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Karadeniz ekibinde yaşanan ayrılıklar nedeniyle A takım kadrosunda ciddi bir değişime gidiliyor. Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Trabzonspor kadrosuna yeni isimler katıyor.

Trabzonspor'da sezon bitimiyle beraber şampiyonluk yaşayan kadrodan Tymoteusz Puchacz, Antony Nwakaeme, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Erce Kardeşler, Abdülkadir Parmak, Arda Akbulut, Enis Destan, Batuhan Kör, Salih Kavrazlı ve Gervinho ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililerin Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir ve son olarak takımın golcüsü Andreas Cornelius transferleriyle para kazandı. Trabzonspor, söz konusu oyuncuların transferlerinde kasasına 18 Milyon Euro gibi bir rakamı kasasına koydu.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon transferini sezon devam ederken gerçekleştirdi. Sezonun bitimiyle Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Denswil ve Mahmoud Trezeguet takviyelerini yapan bordo-mavililer, Enis Bardhi, Marc Bartra, Mountassir Lahtimi, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, Umut Bozok ve 19 yaşındaki Emirhan Eraslan'ı Trabzon'a getirerek bu oyuncularla da sözleşme imzalayacak. Karadeniz ekibi ayrıca forvet hattına Maxi Gomez ve Dovbyk transferinde mutlu sona çok yakın.

Yeni ayrılıklar olabilir

Öte yandan Trabzonspor'da kadro dışı olan Fode Koita dışında Anastasios Bakasetas, Siopis ve Jean Evrard Kouassi isimleri transferde adları geçiyor. - TRABZON