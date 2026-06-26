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UEFA Bölge Karmaları Yarı Finale Çıkıyor

UEFA Bölge Karmaları Yarı Finale Çıkıyor
26.06.2026 10:52
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TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği yarı finalleri bugün Palandöken'de başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Erzurum Bölge Müdürlüğü himayesinde Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen UEFA Regions' Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği yarı final maçlarında, İstanbul Bölge Karması ile Kayseri Bölge Karması, Ankara Bölge Karması ile Bursa Bölge Karması karşı karşıya gelecek.

22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu'nun 14 bölge temsilciliğinden oluşturulan amatör futbolcu karmaları katıldı. Yaklaşık 400 futbolcu ve antrenörün yer aldığı turnuvada Bursa, Adana, Samsun, Erzurum, İzmir, Sakarya, Kayseri, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Van, İstanbul, Trabzon ve Malatya bölge karmaları mücadele etti.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan grup müsabakalarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Gruplarını lider tamamlayan Bursa, Kayseri, Ankara ve İstanbul bölge karmaları son dört takım arasına adını yazdırdı.

Final için kozlarını paylaşacaklar

Bugün saat 16.30'da oynanacak yarı final karşılaşmalarında 4. Grubu lider tamamlayan İstanbul Bölge Karması ile 2. Grup lideri Kayseri Bölge Karması karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise 1. Grup lideri Bursa Bölge Karması ile 3. Grup lideri Ankara Bölge Karması finale yükselebilmek için mücadele edecek.

Şampiyon Türkiye'yi temsil edecek

Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, 28 Haziran Pazar günü oynanacak final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan bölge karması, 2026-2027 sezonunda UEFA Regions' Cup organizasyonunda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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