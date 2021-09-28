UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 30 Eylül Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

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