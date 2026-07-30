UEFA'dan FIFA'ya Boykot Kararı - Son Dakika
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UEFA'dan FIFA'ya Boykot Kararı

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UEFA, FIFA'nın yatırım planına karşı boykot kararı aldı; Dünya Kupası'nın satılık olmadığını vurguladı.

UEFA, FIFA'nın yeni yatırım planına karşı boykot kararı aldığını açıkladı.

UEFA ve 55 üye federasyonu, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı. Yapılan ortak açıklamada, "Dünya Kupası satılık değildir. Dünya Kupası, futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir. Bu, sadece derin bir liderlik başarısızlığı değil, FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olarak görevinden vazgeçmesidir. UEFA ve ulusal federasyonları, bu teklifler yürürlükte kaldığı sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bugünkü görüşmelerin sonucunda, bu teklifler gündemde kaldığı sürece hiçbir UEFA milli takımı herhangi bir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bunun değişmesi için teklifin bütünüyle geri çekilmesi ve FIFA'nın yönetimini ya da organizasyonlarını bir daha hiçbir zaman özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmesi gerekmektedir. Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır. Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece Dünya Kupası hiçbir zaman satılık olmayacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

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