İsveç'in Malmö şehrinde saat 19.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: DHA

Halil Umut Meler, Malmö, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Son Dakika

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