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UEFA'dan Kadın Futboluna Destek

UEFA\'dan Kadın Futboluna Destek

UEFA, kadın futbolu için 'Durdurulamaz' stratejisini açıkladı, TFF destek verecek.

31.10.2024 10:37
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KADIN futbolunda sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak isteyen UEFA, 6 yıllık stratejik planını "Durdurulamaz" başlığıyla uefa.com üzerinden tüm dünyaya deklare ederken, "Kadın Futbolu İçin Tam Zamanı" sloganıyla geçtiğimiz sene kendi stratejisini ilan eden Türkiye Futbol Federasyonu, örtüşen hedefler ve planlar kapsamında bu projeyi destekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerinden olan ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, kadın futbolunun dünya çapında yükselen büyük bir değer olduğunu belirtip, "UEFA ve FIFA, kadın futboluna çok büyük önem veriyor. Bu sebeple UEFA'nın yeni açıkladığı 'Durdurulamaz' stratejisi çok büyük önem taşımakta. 2017 yılındaki UEFA Womens EURO 2017'yi dünya çapında 178 milyon kişi izlemişken, 2022'de bu rakam 374 milyona çıkmıştır. Rakamların tümüne baktığımızda eşi, benzeri görülmemiş bir büyüme ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde de özellikle büyük kulüplerimizin kadın futboluna girmesiyle birlikte kadın futbolu müthiş bir ivme kazandı. En üst ligimizde inanılmaz bir rekabet var. Şampiyon geçen sezon son maçta belli oldu. Bu sezon da kıyasıya bir yarış sürmekte. Liglerimizde yer alan 180 takımın, 11 bin lisanslı sporcusu var. Yani büyük bir kadın futbolcu ordusu var. Bu rakamlar TFF ve UEFA'nın kadın futbol stratejilerine paralel şekilde her geçen gün büyümeye devam edecektir" diye konuştu.

'TFF OLARAK KADIN FUTBOLUNDA DEV ADIMLAR ATTIK'

Göreve gelmeleriyle birlikte kadın liglerinde deplasman yol ve konaklama ücretleri desteğinde tarihin en büyük artışının yapıldığının altını çizen Ural Aküzüm, "Yüzde 500 ile yüzde 1000 arasında ücretlere zam yapılmıştır. UEFA ve FIFA ile ortaklaşa yapılan projeler kapsamında son yapılan U17 projesi ile 600 bin euroluk yardım, FIFA tarafından kadın futbolu için Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilmiştir. Genç kızlar bölge seçmeleri kapsamında kadın milli takımlarımıza alt yaş kategorilerinde futbolcu kazandırılmaktadır. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin profesyonel olabilmesi için yoğun bir uğraş verilmektedir. Bu ve bunlar gibi gözle görülür adımlarla kadın futbolunun ülkemizde yaygınlaşması, popüler olması için Türkiye Futbol Federasyonu olarak hamlelerimizi yapıyoruz. Bu sevindirici gelişmeler ışığında UEFA'nın 'Durdurulamaz' isimli yeni kadın futbol stratejisini çok önemli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonundan itibaren kadın futbol liglerinde profesyonelliğe geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye kadın futbol liglerinde şu anda 180 takım mücadele ediyor. Buna bağlı olarak 11 bin lisanslı kadın futbolcu, Türkiye çapında takımlarda kadın futbolunun geleceği için ter döküyor.

Kaynak: DHA

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