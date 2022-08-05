Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda sahasında Dinamo Kiev'i konuk etmişti. Ukrayna ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından UEFA, Fenerbahçe hakkında tribündeki bazı tezahüratlar nedeniyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'nın sarı-lacivertli ekibe verdiği cezalar belli oldu. Fenerbahçe, 1 maç kısmı seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza - Son Dakika

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