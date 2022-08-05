UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza - Son Dakika
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

05.08.2022 19:59
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Dinamo Kiev maçındaki tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verdi.

UEFA, Dinamo Kiev maçındaki tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda sahasında Dinamo Kiev'i konuk etmişti. Ukrayna ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından UEFA, Fenerbahçe hakkında tribündeki bazı tezahüratlar nedeniyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'nın sarı-lacivertli ekibe verdiği cezalar belli oldu. Fenerbahçe, 1 maç kısmı seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezasına çarptırıldı.


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UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz
Kaynak: DHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza - Son Dakika
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