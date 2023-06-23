UEFA, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

UEFA, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Sevilla maçında yaşananlar nedeniyle verilen cezaya itirazını reddetti. Verilen cezaya göre sarı-lacivertlilerin iç sahada oynayacakları ilk maçında bir tribünü bloke olacak.

UEFA, İTİRAZI REDDETTİ

UEFA, Fenerbahçe'nin, 16 Mart'ta Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı aldığı 44 bin euro para ve bir sonraki Avrupa müsabakasında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezasına yaptığı itirazı reddetti.