UEFA, FIFA'nın Yatırımcı Planını Reddetti

UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nın özel yatırımcılarla paylaşılması" planının hayata geçirilmeyeceğini duyurmasına dair açıklama yaptı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası dahil olmak üzere turnuvalardaki hisselerini özel sektöre satma planından vazgeçme kararını memnuniyetle karşılamaktadır." denildi.

Önerinin UEFA'ya üye federasyonlar ile dünya çapında futbolu korumakla görevli diğer federasyon ve konfederasyonlar tarafından oybirliğiyle reddedildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA, bu plana karşı çıkan tüm taraftarlara, liglere, kulüplere, oyunculara, bireylere, federasyonlara, konfederasyonlara; FIFA başkanına futbolun satılık olmadığını gösteren birçok başbakan, devlet başkanı ve yorumcuya teşekkür eder. Hızlıca yürütülen gizli planlarla devam edemeyiz. Sorumluları tespit etmeli ve hesap sormalıyız. Önümüzdeki günlerde UEFA, bu olayın nasıl meydana geldiğini değerlendirmek ve bir daha tekrarlanmamasını sağlayacak bir plan hazırlamak üzere federasyonlar ve diğer konfederasyonlarla yakın işbirliği içinde çalışacaktır. Bu inceleme kapsamlı ve köklü olmalıdır. Hiçbir seçenek göz ardı edilmemelidir. Mevcut FIFA yönetimi sadece UEFA'nın değil, futbol ailesinin birçok üyesinin de güvenini kaybetmiştir."

Infantino'nun 2016 yılında FIFA başkanlığına seçilmek üzere üye federasyonlardan oy isterken yaptığı konuşma hatırlatılarak "Gianni Infantino, 2016 yılında FIFA başkanlığına seçilmek üzere FIFA üye federasyonlarından oylarını isterken şöyle demişti: 'Elbette şeffaf olmalıyız. UEFA'da geçirdiğim son 15 yıl boyunca böyle davrandım. Sizler de her gün FIFA'nın yaşamında bir rol üstleneceksiniz.' Ardından, orada bulunan paydaşlara şöyle seslendi: 'FIFA'nın parası sizin paranızdır. Bu, FIFA başkanının parası değil. Sizin paranız. Sizler ulusal federasyonlarsınız ve FIFA'nın parası, başka hiçbir şey için değil, futbolun gelişimi için kullanılmalıdır.' Bu iki sözü de yerine getiremedi. Ortaya attığı ve kabul ettirmeye çalıştığı kapalı kapılar ardında yapılan anlaşma, şeffaflıktan çok uzaktı. Ayrıca, 5 milyar doların üzerinde bir rezerv varken federasyonların parasını futbolun yararına kullanmayı da başaramadı." değerlendirmesinde bulunuldu.

UEFA'nın, mevcut FIFA Forward programı aracılığıyla kaynakların dağıtılmasına yönelik yeni bir yöntem önermek üzere dünyanın dört bir yanındaki ortaklar ve paydaşlarla çalışmaya başlayacağı vurgulanarak "FIFA'nın banka hesabında bulunan bu paranın bir kısmını FIFA'ya üye 211 ülkenin her birinde futbolun ihtiyaç duyduğu ivmeyi sağlamak için kullanmaya başlamalıyız. Ancak bunun bedelini ödemek için aile yadigarlarımızı satmamıza gerek yok. Bu futbol dünyası için bir zaferdir. Ancak hikaye burada bitmemelidir. FIFA'ya olan güveni yeniden inşa etme görevi daha yeni başladı." görüşlerine yer verildi.