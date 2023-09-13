Türkiye maçı seyircisiz oynanabilir! UEFA, Hırvatistan'a soruşturma açtı

"Sessiz katil" olarak biliniyor! İşte tek bir lokmasıyla bile kanser yapan yemek

UEFA'nın Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS) hakkında disiplin süreci başlattığı bildirildi. HNS'den yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile 8 Eylül'de Hırvatistan'ın Rijeka kentinde oynanan karşılaşmada bazı taraftarların Hırvat milliyetçi (Ustaşa) bayrağı açması üzerine, UEFA'nın disiplin süreci başlattığı belirtildi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM EDİLDİLER"

HNS'nin, Hırvat taraftarların daha önceki ayrılıkçı davranışları nedeniyle denetim altında olduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Bu yeni durum, kendi sahamızda seyircisiz maç oynama cezasını getirebilir. Kendi sahamızdaki ilk karşılaşmamız 12 Ekim'de." ifadelerine yer verildi. Irkçılığa Karşı Futbol Ağı (FARE) tarafından Hırvat taraftarların arasında Hırvat milliyetçi bayrağını birkaç kez açan kişilerin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, "İlk yarının sonunda 2 kişinin söz konusu bayrağı kaldırdığı tespit ediliyor ve güvenlik güçlerine teslim ediliyorlar. HNS de olayın ardından hemen mahkeme sürecini başlattı ve UEFA'ya ilgili kişilerin cezalandırılacağını iletti." ifadeleri kullanıldı.

DEPLASMAN MAÇLARINA GİTMELERİ YASAKLANMIŞTI

Açıklamada, söz konusu bayrağın stada sokulması noktasında üçüncü bir kişiden de yardım alındığının tespit edildiği belirtilerek, "Ne yazık ki 3 kişinin olumsuz davranışı nedeniyle o gün karşılaşmayı izleyen tüm taraftarlar da olumsuz etkilendi." denildi. UEFA, daha önce de bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan AEK- Dinamo Zagreb maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb taraftarlarının, takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmesini yasaklamıştı.

AEK TARAFTARU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında kavga çıkmış ve bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.