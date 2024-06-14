UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Almanya'da Federasyon Başkanlarıyla Buluştu - Son Dakika
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UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Almanya'da Federasyon Başkanlarıyla Buluştu

UEFA icra kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Servet Yardımcı, Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Almanya, İngiltere ve Romanya federasyon başkanlarıyla bir araya geldi. Buluşmada, şampiyonayla ilgili fikir alışverişi yapıldı.

14.06.2024 10:17
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UEFA icra kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Servet Yardımcı, Almanya'da ülke federasyon başkanlarıyla bir araya geldi.

Servet Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'da bugün başlayacak şampiyona öncesinde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, İngiltere Futbol Federasyon Başkanı Debbie Hewitt ve Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ile buluştu.

UEFA icra kurulu üyesi Yardımcı ile federasyon başkanları, 1 ay sürecek şampiyonayla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

EURO 2024, bu akşam Münih'te oynanacak Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla başlayacak.

Kaynak: AA

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