Sivasspor ile Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Olayinka'nın golüyle öne geçen Slavia Prag'a 27. dakikada Dia Sabi'A karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. 90+2'de Sivasspor'dan Keita penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kart gördü. Provod'un kullandığı penaltıyı Ali Şaşal Vural çıkararak takımının Avrupa kupalarına puanla başlamasını sağladı.
Son Dakika › Spor › Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı - Son Dakika