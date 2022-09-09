Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı - Son Dakika
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Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı

09.09.2022 00:15

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı konuk etti. İlk hafta maçında mücadele 1-1 sona erdi. Maçta goller 4. dakikada Olayinka ve 26. dakikada Saba'dan geldi. Temsilcimizde Keita, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü. Kaleci Ali Şaşal Vural 90+3'te penaltı vuruşunu kurtararak takımına 1 puan kazandırdı. Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Cluj deplasmanına gidecek.

Sivasspor ile Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

ALİ ŞAŞAL 1 PUANI KURTARDI

Karşılaşmanın 4. dakikasında Olayinka'nın golüyle öne geçen Slavia Prag'a 27. dakikada Dia Sabi'A karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. 90+2'de Sivasspor'dan Keita penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kart gördü. Provod'un kullandığı penaltıyı Ali Şaşal Vural çıkararak takımının Avrupa kupalarına puanla başlamasını sağladı.

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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag: 1-1 Slavia Prag: 1-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı - Son Dakika
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