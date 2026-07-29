UEFA Konferans Ligi'nde 3 Takım Yükseldi
Lugano, Kopenhag ve SK Rapid, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna yükseldi.
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçlarına 3 karşılaşmayla devam edildi.
Organizasyonda Lugano, Kopenhag ve SK Rapid, 3. eleme turuna yükseldi.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:
Dukagjini (Kosova)-Lugano (İsviçre): 1-5 (0-1)
Kopenhag (Danimarka)-Polissya (Ukrayna): 2-1 (3-3)
SK Rapid (Avusturya)-Santa Coloma (Andorra): 6-2 (3-1)
Kaynak: AA
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