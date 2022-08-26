Medipol Başakşehir'in rakiplerini tanıyalım - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'in rakiplerini tanıyalım

26.08.2022 17:18
Medipol Başakşehir'in rakiplerini tanıyalım

UEFA Konferans Ligi'nde grup kuraları çekildi.

UEFA Konferans Ligi'nde grup kuraları çekildi. A Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir; Fiorentina, Hearts ve Rigas Skola ile mücadele edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde grup kura çekimi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kuranın ardından Medipol Başakşehir, A Grubu'nda İtalyan temsilcisi Fiorentina, İskoç ekibi Hearts ve Letonya takımlarından Rigas Skola ile aynı grupta yer aldı. İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, A Grubu'nda yer alan en güçlü takım durumunda. Serie A'da mücadele eden Fiorentina, kadro değeri olarak da gruptaki en yüksek piyasa değerine sahip. Toplam kadro değeri 224 milyon 350 bin Euro olan Mor Menekşeler'in en değerli futbolcusu, 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Arjantinli Nicolas Gonzalez. Gonzalez'i 20 milyon Euro'luk değeri ile Sırp savunmacı Nikola Milenkovic takip ediyor.

Deneyimsiz teknik adam

Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun kariyeri dikkat çekiyor. Daha önce takım çalıştırmamış olan Italiano, ilk kez Fiorentina'da görev yapıyor. Son 2 sezondur Mor Menekşeler'i çalıştıran 44 yaşındaki teknik direktör, takımın başında görev aldığı 47 maçta 24 galibiyet elde ederken, 16 mağlubiyet aldı, 7 müsabakada ise beraberlik yaşadı. Floransa ekibi, 47 bin 282 seyirci kapasitesine sahip olan Artemio Franchi Stadı'nda mücadele ediyor.

Geçen yılın flaş ekibi Hearts

İskoç temsilcisi Hearts'in 12 milyon 750 bin Euro'luk değeri bulunuyor. İskoç temsilcisi, geçen yıl İskoçya Premier Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Hearts takımında oyuncuların değerleri de dikkat çeken bir diğer detay. En değerli futbolcular 1 milyon Euro ile Kingsley, Atkinson, Baningime yer alıyor. Hearts teknik direktörü olarak da Robbie Neilson görev yapıyor. 42 yaşındaki antrenör daha önce 2 takımda görev alırken, son 4 sezondur da Hearts'ü çalıştırıyor. Hearts, maçlarını Edinburg'taki Tynecastle Park'ta oynuyor. Tynecastle Park'ın kapasitesi ise 20 bin 100.

Rigas Skola 250 kişilik stadıyla dikkat çekiyor

A grubunun en zayıf halkası olan Letonya ekiplerinden Rigas Skola'nın yaklaşık 9 milyon Euro'luk değeri bulunuyor. Takımın en değerli futbolcusu olarak ise 1 milyon 200 bin Euro ile Andej İlic. Teknik direktörlüğünü Viktors Morozs'un yaptığı Rigas Skola takımı maçlarını ise 250 kişi kapasiteli Jana Skredela Stadı'nda oynuyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Başakşehir, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in rakiplerini tanıyalım - Son Dakika

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