Beşiktaş
UEFA KONFERANS LİGİ
21.45 St Patricks - Başakşehir
22.00 St. Gallen - Trabzonspor
GALATASARAY
- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçında 27 Ağustos Salı günü rakibini sahasında konuk edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Rizespor maçının çalışmaları sürecek.
- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off Turu ilk maçları oynanacak.
Son Dakika › Spor › UEFA KONFERANS LİGİ'nde Türk takımlarının maçları - Son Dakika
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