UEFA KONFERANS LİGİ'nde Türk takımlarının maçları - Son Dakika
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Spor

UEFA KONFERANS LİGİ'nde Türk takımlarının maçları

Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA KONFERANS LİGİ'ndeki maçları ve sonuçları

22.08.2024 10:30
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Beşiktaş

UEFA KONFERANS LİGİ

21.45 St Patricks - Başakşehir

22.00 St. Gallen - Trabzonspor

GALATASARAY

- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçında 27 Ağustos Salı günü rakibini sahasında konuk edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertlilerde Rizespor maçının çalışmaları sürecek.

- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off Turu ilk maçları oynanacak.

Kaynak: DHA

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