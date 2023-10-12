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UEFA, Kosova-İsrail Maçını Erteliyor: Yeni Tarih Yakında Açıklanacak - Son Dakika

UEFA, Kosova-İsrail Maçını Erteliyor: Yeni Tarih Yakında Açıklanacak

Son Güncelleme: 12.10.2023 17:45

UEFA, 15 Ekim'de oynanması planlanan Kosova-İsrail maçını ertelediğini duyurdu. EURO 2024 Elemeleri'nde yer alan karşılaşmanın yeni tarihi henüz belirlenmedi. İsrail yetkililerinin milli takımlarının yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtiliyor. İsviçre'nin lider olduğu grupta İsrail 3., Kosova ise 5. sırada yer alıyor.

EURO 2024 Elemeleri'nde 15 Ekim'de oynanması planlanan Kosova- İsrail maçı, UEFA tarafından ertelendi. UEFA'dan yapılan açıklamada karşılaşmanın yeni tarihinin yakında açıklanacağı bildirildi.

İSRAİLLİ YETKİLİLER İZİN VERMEDİ

Kararın İsrailli yetkililerin şu anda milli takımlarının yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle alındığı belirtiliyor.

UEFA AÇIKLAMA YAPTI

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan maç, İsrail yetkililerinin milli takımlarının yurtdışına çıkmasına şu anda izin vermemesi nedeniyle erteledi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Maçın yeni tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak" denildi.

ÜLKEDEKİ TÜM MAÇLAR ERTELENDİ

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları ertelemişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsrail, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, Kosova-İsrail Maçını Erteliyor: Yeni Tarih Yakında Açıklanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA, Kosova-İsrail Maçını Erteliyor: Yeni Tarih Yakında Açıklanacak - Son Dakika
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