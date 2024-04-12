UEFA, Okan Buruk'a 2 maç men cezası verdi

UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Sparta Prag maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turu rövanşında 22 Şubat'ta Prag'da oynanan Sparta Prag - Galatasaray karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili cezalarını resmi internet sitesinden duyurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 2, futbolculardan Kaan Ayhan sert müdahalesi nedeniyle 1, maç ve performans analisti Serhat Doğan da yaptığı hareket sebebiyle 3 maç men cezası aldı.
Açıklamada ayrıca ev sahibi taraftarının havai fişek yakmasından dolayı Sparta Prag'a 15 bin 750 para cezası verildiği ifade edildi. - İSTANBUL
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
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