UEFA organizasyonlarında finalistler belli oldu!

Avrupa kupalarında yarı final aşamaları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu.

FİNALDE ALMANLAR, İSPANYOLLARA KARŞI

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'i geçen Roma adını finale yazdırdı. İtalyan devinin finalde rakibi ise Juventus'u kupanın dışına iten Sevilla olacak.

LEVERKUSE İLE FIORENTINA KUPA İÇİN ÇARPIŞACAK

UEFA Konferans Ligi'nde ise AZ Alkmaar'ı eleyen Bayer Leverkusen ile Basel'i geçmeyi başaran Fiorentina finalde kozlarını paylaşacak.

İSTANBUL'DA DEV FİNAL

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ise dev bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Manchester City ile Inter, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.