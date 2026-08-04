UEFA Şampiyonlar Ligi: 3. Eleme Turu Başladı
3. eleme turunda 8 maç oynandı, Fenerbahçe yarın Sturm Graz ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 8 maç oynandı.
Fenerbahçe'nin play-off turuna yükselmesi halinde muhtemel rakipleri Sparta Prag ile Olimpik Lyon, Çekya'da karşılaştı. Çekya temsilcisi Sparta Prag, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı.
Üçüncü eleme turu ilk ayağı, yarın oynanacak Fenerbahçe- Sturm Graz (Avusturya) ve Aarhus (Danimarka)-Sabah (Azerbaycan) karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2
Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 2-1
Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan): 1-0
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 5-0
Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda): 0-0
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç): 3-3
Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 2-1
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