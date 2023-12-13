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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı. - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag\'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı.
13.12.2023 - 00:59,
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada hızlı gelişen Kopenhag atağında Gonçalves, ceza sahası içine koşu yapan Achouri'nin önüne pasını aktardı. Achouri de bekletmeden kale önündeki Lerager'e pasını verirken, Lerager tek dokunuşla topu filelere gönderdi. 1-0

66. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ziyech, kale önündeki Bakambu'ya verdiği pasta Claesson müdahalede bulunarak topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile yaptığı verkaçta ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı gitti.

75. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

82. dakikada Sergio Oliveira'nın ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada kendi sahasından çıkmaya çalışan Galatasaray'da topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'na faul yapan Lukas Lerager, hakem Daniele Orsato tarafından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2. dakikada Hakim Ziyech, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Grabara topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Icardi'nin sert şutunu kaleci Grabara çeldi. Boşta kalan topu kontrol eden Bakambu'nun ortasında Oliveira dokundu, yaşanan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini

Kopenhag: Kamil Grabara, Elias Jelert, Denis Vavro, Peter Ankersen, Kevin Diks, Diogo Gonçalves (Andreas Cornelius dk. 67), Rasmus Falk, Lukas Lerager, Mohamed Elias Achouri (Nicolai Boilesen dk. 81), Mohamed Elyounoussi (Oscar Hojlund dk. 90), Viktor Claesson

Yedekler: Theo Sander, Andreas Dithmer, Valdemar Lund Jensen, Christian Sorensen, Mateo Tanlongo, Roony Bardghji, Victor Mow Froholdt, Jordan Larsson, Orri Steinn Oskarsson

Teknik Direktör: Jacop Neestrup

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Barış Alper Yılmaz dk. 78), Lucas Torreira (Sergio Oliveira dk. 78), Kaan Ayhan (Dries Mertens dk. 61), Tete (Hakim Ziyech dk. 61), Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha (Cedric Bakambu dk. 65), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Lerager (dk. 58) (Kopenhag)

Kırmızı kart: Lukas Lerager (dk. 90) (Kopenhag)

Sarı kartlar: Elias Jelert (Kopenhag), Zaha (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Danimarka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı. - Son Dakika
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