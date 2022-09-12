Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın Viktoria Plzen (Çekya) - Inter ( İtalya ) ve Sporting ( Portekiz ) - Tottenham (İngiltere) ile 14 Eylül Çarşamba günü Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb ( Hırvatistan ) ve Shakhtar Donetsk ( Ukrayna ) - Celtic (İskoçya) maçları TSİ 19.45'te diğer maçlar ise TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Portekiz, Almanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak - Son Dakika

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