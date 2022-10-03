UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak

03.10.2022 11:18
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 3. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 3. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın A, B, C ve D gruplarında, çarşamba günü ise E,F, G, H gruplarında maçlar oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

A Grubu: Liverpool (İngiltere) Rangers (İskoçya) (22.00), Ajax (Hollanda) - Napoli (İtalya) (22.00)

B Grubu: Porto (Portekiz) - Bayern Leverkusen (Almanya) (22.00), Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya) (22.00)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya) (19.45), Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya) (22.00)

D Grubu: Olimpik Marsilya (Fransa) - Sporting (Portekiz) (19.45), Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (22.00)

5 Ekim Çarşamba:

E Grubu: Salzburg (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (19.45), Chelsea (İngiltere) - Milan (İtalya) (22.00)

F Grubu: Leipzig (Almanya) - Celtic (İskoçya) (19.45), Real Madrid (İspanya)- Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (22.00)

G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (22.00), Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) (22.00)

H Grubu: Juventus (İtalya) - Maccabi Haifa (İsrail) (22.00), Benfica (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa) (22.00)

YORUMLAR
500
İspanya'da kuraklık sorunu: Sevilya'da temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı İspanya'da kuraklık sorunu: Sevilya'da temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu İspanya'da polis 2021'de 1802 nefret suçunu soruşturdu İspanya'da polis 2021'de 1802 nefret suçunu soruşturdu
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:35:38. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement