UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille, Galatasaray'la ilk yarıyı 2-2 bitirdi - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille, Galatasaray'la ilk yarıyı 2-2 bitirdi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille-Galatasaray maçının ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı. Lille'in golleri Diaoune'dan 8 ve 39. dakikalarda gelirken, Galatasaray Yunus Akgün (2) ve Batrakov'un (44) golleriyle karşılık verdi.

Stat: Pierre Mauroy

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Matej Zunic (Slovenya)

Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Diaoune

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Goller: Dk. 2 Yunus Akgün, Dk. 44 Batrakov (Galatasaray), Dk. 8 ve 39 Diaoune (Lille)

Sarı kartlar: Dk. 21 Bentaleb (Lille)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki Lille-Galatasaray maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi.

2. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Alexsandro, meşin yuvarlağa altıpas üzerine kafayla müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

7. dakikada Lille beraberliği yakaladı. Alexsandro'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Diaoune, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-1

15. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen ceza alanına girdiği anda Berke Özer yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmek istedi. Bu pozisyonda Osimhen'in yere düşmesinin ardından hakem Rade Obrenovic, önce penaltı kararını verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Obrenovic, pozisyonun faul olmadığına karar vererek penaltıyı iptal etti.

33. dakikada Verdonk'un sağ kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı ve kaleci Uğurcan Çakır'a çarpan top altıpas gerisindeki Bakwa'nın önünde kaldı. Jakobs'un Bakwa'ya müdahalesinin ardından seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Haraldsson'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

39. dakikada Lille öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Bakwa'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Haraldsson'ın pasında altıpas gerisinde topla buluşan Diaoune, ağları havalandırdı: 2-1

44. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında ön direkte topa kafayla vuran Batrakov, fileleri havalandırdı: 2-2

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiYunus AkgünGalatasarayFutbolLilleSporSon Dakika

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