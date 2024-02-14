UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City galip - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City galip

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Real Madrid ve Manchester City galip

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, Leipzig'i 1-0, Manchester City ise Kopenhag'ı 3-1 yendi. Real Madrid'in galibiyet golünü Brahim Diaz atarken, Manchester City'nin gollerini Kevin de Bruyne, Bernardo Silva ve Phil Foden kaydetti. Rövanş maçları 6 Mart Çarşamba günü oynanacak.

14.02.2024 01:09
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, Leipzig'i 1-0, Manchester City ise Kopenhag'ı 3-1 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla başladı.

Red Bull Arena'da Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olan Real Madrid, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü, 48. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedek bekledi.

Manchester City, 3 golle kazandı

Günün diğer maçında ise deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşan İngiltere temsilcisi Manchester City, rakibini 3-1 mağlup etti.

Parken Stadı'ndaki mücadelede 10. dakikada Kevin de Bruyne ile öne geçen Manchester ekibi, 34. dakikada Magnus Mattsson'ın golüne engel olamadı.

45+1. dakikada Bernardo Silva ve 90+2. dakikada Phil Foden ile ağları sarsan Manchester City, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Her iki eşleşmenin rövanş maçları 6 Mart Çarşamba oynanacak.

Kaynak: AA

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