UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde yarı final rövanş mücadelesi yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'e konuk olacak. İlk maçı kazanan Borussia Dortmund, finale çıkmak istiyor. Diğer yarı finalde ise Real Madrid, Bayern Münih'i konuk edecek. İlk maç berabere sonuçlanmıştı. Her iki maç da TSİ 22.00'de başlayacak.

06.05.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanş mücadelesinde, turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, yarın deplasmanda 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Organizasyonda 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

Yarı finalin ilk ayağında, Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, Dortmund, Madrid, Münih, Paris, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi yarın başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:26:04. #1.11#
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement