UEFA Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor: 0 FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu)

83. dakikada Falk ceza sahası Karamoko ile paslaşmasında kale sahası sol çizgisine indi. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya geldi. Mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Devler Ligi'ne veda etti. Karadeniz ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Kaynak: İHA

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