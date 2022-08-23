Trabzonspor Avrupa'da 141. maçına çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor Avrupa'da 141. maçına çıkıyor

23.08.2022 10:02
Trabzonspor Avrupa'da 141. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 141'nci maçına çıkıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 141'nci maçına çıkıyor.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Lig'in play-off rövanş maçında Danimarkan'nın FC Kopenhag takımınını sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor. ilk maçta 2-1 mağlup olduğu rakibi karşısında tur için mücadele edecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 22: 00'de başlayacak olan karşılaşmayı Hollanda'li Danny Makkelie, Hessel Steegstra ve Jan de Vries üçlüsü yönetecek.

Trabzonspor 140 müsabakada 50 galibiyet, 36 beraberlik, 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29, UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

10 sezon aradan sonra yeniden mücadele edecek

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden mücadele edecek.

Devlere karşı zaferler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 140 maçtaki en farklı galibiyetini almıştı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur Rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu. - TRABZON

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde Kopenhag maçına Hollandalı hakem Kopenhag maçına Hollandalı hakem
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Avrupa'da 141. maçına çıkıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
16:16 Altın uzmanından şaşkına çeviren tahmin: Altında astronomik bir artış bekleniyor
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:42:43. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor Avrupa'da 141. maçına çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement