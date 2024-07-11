UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı - Son Dakika
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UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı

UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı\'yı Berlin\'e çağırdı

Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. Yardımcı ayrıca, UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de istifa etti. UEFA ise TFF başkan adaylığından çekilen ve UEFA'daki görevlerinden de istifa eden Yardımcı'yı, Berlin'e çağırarak adaylıktan çekilme ve istifa etme nedenini soracak.

11.07.2024 22:45
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Servet Yardımcı, 18 Temmuz'da yapılacak olan TFF başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. UEFA'dan ise Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı.

Mehmet Büyükekşi'nin karşısındaki en büyük aday olarak duran Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. Yardımcı, UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de çekildiğini belirtti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; UEFA, Servet Yardımcı'yı aradı ve TFF seçimlerinden çekilmesi ile istifa nedenini sordu. Yardımcı, 14 Temmuz'da Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek ve UEFA yetkililerine yaşanan süreci anlatacak.

UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı

SERVET YARDIMCI'NIN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Servet Yardımcı, 18 Temmuz'da yapılacak olan TFF başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Servet Yardımcı'nın açıklaması şu şekilde;

"TFF'nin 18 Temmuz 2024 tarihinde olağanüstü seçim kararı almasının ardından, Türk futbolunda ve UEFA yönetiminde elde ettiğim bilgi ve deneyimleri, futbolumuzda temiz, şeffaf ve kurumsal bir yapı kurulması için seferber etmek amacıyla başkanlığa aday olmaya karar verdim. UEFA'da yedi yılı aşkın zamandır devam eden görevim sırasında; 2019 Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. yılını taçlandırmak adına 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin, 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin ülkemize kazandırılmasında, sayısız toplantı ve etkinliğin Türkiye'de gerçekleştirilmesinde, İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Euro 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin kazanılmasında, kulüplerimiz için Avrupa kupalarına katılma izinlerinin alınmasında, yüzlerce konu ve davada kritik rol oynadım.

En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak ve Türk Futbolu'nun hak ettiği marka değerini elde etmesini sağlamak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım. TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır.

UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı

Sahip olduğum aile terbiyem, edebim, yetiştirilme şeklim, böyle kirli bir düzenin karşısında durmama, bana inanan, benimle birlikte yola çıkan insanların da kumpaslarla karşı karşıya kalmasına asla izin vermez. Türkiye'nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur.

Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim. Bugüne dek bana güvenen, destek olan, yanımda olan herkese teşekkür ediyor, başta kulüp başkanlarımız olmak üzere herkesin haklarını helal etmelerini rica ediyorum."

TFF'DE SEÇİM NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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