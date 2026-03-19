UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye\'yi bekleyen büyük tehlike

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 4-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Mücadelenin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye'den ülkemizi temsil eden sadece Samsunspor kalırken, en yakın rakibimiz olan Çekya'da ise Sigma Olomouc ve Sparta Prag, yoluna devam ediyor.

ÇEKYA, TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKABİLİR

Rayo Vallecano deplasmanına 3-1'lik dezavantajla çıkacak olan Samsunspor, Avrupa'ya veda etmesi durumunda rakibimiz Çekya, son 16 turu ve çeyrek finalde alacağı skorlara göre Türkiye'yi geride bırakabilir. Çek ekibi Sigma Olomouc, 0-0'ın rönvaşında Mainz'a konuk olacak. Sparta Prag ise 2-1 yenildiği maçın rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk edecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI