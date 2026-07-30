UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye\'nin sıralaması

30 Temmuz 2026 tarihinde oynanan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının ardından ülke puanları güncellendi.

RAMS BAŞAKŞEHİR'DEN VEDA, BEŞİKTAŞ'TAN DEVAM

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek tur atladı. RAMS Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde Inter Tutku'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

TÜRKİYE'NİN PUANI ARTTI

Bu sonuçların etkisiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanı 45.975 seviyesine yükseldi. Türkiye, sıralamada 9. sırada yer alıyor.

İşte son durum: