UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Son Dakika
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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye\'nin sıralaması
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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının ardından ülke puanları güncellendi. İşte sıralamada son durum...

30 Temmuz 2026 tarihinde oynanan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının ardından ülke puanları güncellendi.

RAMS BAŞAKŞEHİR'DEN VEDA, BEŞİKTAŞ'TAN DEVAM

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek tur atladı. RAMS Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde Inter Tutku'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. 

TÜRKİYE'NİN PUANI ARTTI

Bu sonuçların etkisiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanı 45.975 seviyesine yükseldi. Türkiye, sıralamada 9. sırada yer alıyor.

İşte son durum:

  • İngiltere - 98.519 Puan
  • İtalya - 84.232 Puan
  • İspanya - 78.618 Puan
  • Almanya - 76.688 Puan
  • Fransa - 65.082 Puan
  • Portekiz - 60.450 Puan
  • Belçika - 55.850 Puan
  • Hollanda - 49.062 Puan
  • Türkiye - 45.975 Puan
  • Polonya - 42.825 Puan
  • Çekya - 42.425 Puan
  • Yunanistan - 41.012 Puan

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Son Dakika Spor UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Son Dakika
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