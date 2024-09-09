Türkiye-İzlanda Maçının Detayları

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye- İzlanda karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir
İzlanda: Valdimarsson, Palsson, Gretarsson, Hermannsson, Finnsson, Anderson, Thordarson, Gudmundsson, Thorsteinsson, Gudjohnsen, Sigurdsson
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