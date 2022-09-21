UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor - Son Dakika
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UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

21.09.2022 09:22
UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

A Ligi

1. Grup:

21.45 Hırvatistan-Danimarka

21.45 Fransa-Avusturya

4. Grup:

21.45 Polonya-Hollanda

21.45 Belçika-Galler

C Ligi

1. Grup:

21.45 Litvanya-Faroe Adaları

21.45 Türkiye-Lüksemburg

3. Grup:

17.00 Kazakistan-Belarus

21.45 Slovakya-Azerbaycan

D Ligi

1. Grup:

19.00 Letonya-Moldova

21.45 Lihtenştayn-Andorra

23 Eylül Cuma:

A Ligi

3. Grup:

21.45 İtalya-İngiltere

21.45 Almanya-Macaristan

B Ligi

3. Grup:

21.45 Finlandiya-Romanya

21.45 Bosna Hersek-Karadağ

C Ligi

4. Grup:

19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya

21.45 Bulgaristan-Cebelitarık

D Ligi

???????2. Grup:

19.00 Estonya-Malta

24 Eylül Cumartesi:

A Ligi

2. Grup:

21.45 İspanya-İsviçre

21.45 Çekya-Portekiz

B Ligi

1. Grup:

16.00 Ermenistan-Ukrayna

21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti

2. Grup:

21.45 İsrail-Arnavutluk

4 .Grup:

19.00 Slovenya-Norveç

21.45 Sırbistan-İsveç

C Ligi

2. Grup:

19.00 Kuzey İrlanda-Kosova

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan

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Kaynak: AA

Uluslar Ligi, Lüksemburg, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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