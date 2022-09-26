Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına 7 karşılaşmayla devam edildi.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ikinci gününde 7 maç oynandı.
A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, konuk ettiği Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Grup maçlarının tamamlandığı 3. Grup'ta İngiltere, B Ligi'ne düştü.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup:
İngiltere-Almanya: 3-3
Macaristan- İtalya: 0-2
B Ligi
3. Grup:
Karadağ- Finlandiya: 0-2
Romanya-Bosna Hersek: 4-1
C Ligi
4. Grup:
Kuzey Makedonya- Bulgaristan: 0-1
Cebelitarık- Gürcistan: 1-2
D Ligi
???????2. Grup:
San Marino- Estonya: 0-4
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