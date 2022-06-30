Ufuk Kahraman: "Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak" - Son Dakika
Üye Girişi

Ufuk Kahraman: "Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak"

30.06.2022 11:28

- Ufuk Kahraman: "Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak" Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, kulüp olarak her zaman bir hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak.

- Ufuk Kahraman: "Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak"

İZMİR - Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, kulüp olarak her zaman bir hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak. Son maçta kaybettiğimiz finali tekrar yaşamak bizim en büyük hedefimiz. Sonucunu göreceğiz hep beraber" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da, 2022-2023 sezonunun hazırlıkları sürüyor. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden kırmızı-lacivertli ekipte genç teknik adam Ufuk Kahraman, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Altınordu'nun 26 Aralık 1923 tarihinde kurulduğunu hatırlatan Ufuk Kahraman, kuruluşunun 100. yılında kulübü en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

"Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak"

Altınordu'nun her zaman bir hedefinin bulunduğunu aktaran Kahraman, "Bizim kulüp olarak hedefimiz belli. Misyonumuz oyuncu yetiştirmek. Kulüp olarak Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Burak İnce gibi bir çok oyuncuyu yetiştirip futbol piyasasına armağan ettik. Yeni oyuncular yetiştirmeye devam edeceğiz. Bunun yanında da yarışmacı yönümüzle de ligde hedeflerimiz var. İki sezon önce play-off finali oynamıştık. Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak. Son maçta kaybettiğimiz finali tekrar yaşamak bizim en büyük hedefimiz. Sonucunu göreceğiz hep beraber" şeklinde konuştu.

Öte yandan takımın genç oyuncularından Muzaffer Kocaer de, "Neredeyse geçen yılın kadrosunu koruduk. Hedefimizi bu yıl Süper Lig olarak belirledik. Bu sezon daha fazla forma giyerek, goller atıp asistler yapmak istiyorum" diye konuştu.

Altınordu Footbal Camps'a kayıtlar sürüyor

Öte yandan Altınordu'nun Türkiye'de ilk kez hayata geçireceği Football Camps'a kayıtlar sürüyor. 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak kamplar haftalık periyotlar halinde devam edecek. 12-15 yaş arasındaki çocukların katılabileceği kamp Altınordu'nun tesislerinde ister yatılı 4 gece 5 gün, ister yatısız 5 gün sürecek. Futbol kampına katılanlara, ileri futbol eğitimin yanı sıra beslenme, görsel analizler ve sosyal aktiviteler de sunulacak. Metin Oktay Yerleşkesi ve İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başlayacak kampla ilgili tüm bilgilere www.altinorducamps.com sitesinden ulaşılabiliyor.

YORUMLAR
500
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ufuk Kahraman: 'Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:51 15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış
13:43 LGS'de zirveye Karabük damgası! 500 tam puan alan 5 öğrenci aynı ilden çıktı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:24:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ufuk Kahraman: "Hedefimiz play-off'un üstüne çıkmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement