Aziz Yıldırım'a mı çıkıştı? Uğur Dündar, divan kurulu toplantısında esti gürledi: Ben buradayım, hodri meydan - Son Dakika
Üye Girişi

Aziz Yıldırım'a mı çıkıştı? Uğur Dündar, divan kurulu toplantısında esti gürledi: Ben buradayım, hodri meydan

29.07.2023 14:51

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında, Uğur Dündar, gündeme bomba gibi düşen bir konuşma yaptı. "Bu ülkede her gecenin sabahı olmayacağını en iyi bilenlerden biriyim. Uğur Dündar'ın, Allah'a borcu olan emanetini almak isteyen o babayiğit neredeyse çıksın gelsin, canımı alsın. Ben buradayım, hodri meydan" şeklinde çıkışan Dündar'ın sözleri, Aziz Yıldırım'a meydan okuduğu şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın konuşma sırasında kullnadığı ifadeler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a yanıt olarak algılandı.

"HODRİ MEYDAN"

Aziz Yıldırım'a cevap verdiği öne sürülen Dündar konuşmasında, "Bu ülkede her gecenin sabahı olmayacağını en iyi bilenlerden biriyim. Uğur Dündar'ın, Allah'a borcu olan emanetini almak isteyen o babayiğit neredeyse çıksın gelsin, canımı alsın. Ben buradayım, hodri meydan" ifadelerini kullandı.

İşte Dündar'ın o açıklamaları;

"Yeri geldiğinde iktidarı da muhalefeti de eleştirmiş, kimin imzasına bakmadan yapılan tüm güzel şeyleri alkışlarım. Çünkü başka bir Türkiye olmadığına yürekten inanırım. Olağan Mali Genel Kurulu'nda çıkarılan bazı kasıtlı hadiseler, hepinizin malumu. Beni Olağan Mali Genel Kurul seçmedi. Beni ömrünü Fenerbahçe ruhunu içselleştirmiş, bu uğurda bedeller ödemiş Yüksek Divan Kurulu'nun bilge üyeleri seçti. Verilecek bir hesap varsa, buradan sizlere veririm. Benim ve Başkanımız Ali Koç'un Divan Toplantısı'na katıldığı halde can güvenliğimiz sağlanamayacağı söylendi. Mücadeleci ruhuna, azmine, kararlığına ve cesaretine, geçmişte ki o kumpas günlerine rağmen bizzat şahit olduğum başkanın da bir açıklaması olacaktır ama ben kendi adıma şunları söyleyebilirim; ben o sözlerin geçici bir rahatsızlık nedeniyle istem dışı söylendiğine maksadını aşan ifadeler olduğuna, sürç-i lisan olduğuna inanmak istiyorum. Her gecenin bir sabahı olmayacağını en iyi bilenlerden biriyim. Hayatı mafyalarla, umut tacirleriyle, ölüm çeteleriyle, hırsızlarla, hortumcularla geçmiş, tehdit edilmiş, ceket altından tabanca kabzası gösterilmiş, adı onurlu yaşamla anılmış Uğur Dündar; canı Allah'a borcu olan, emanetini almak isteyen o baba yiğit neredeyse çıksın gelsin, ben buradayım, hodri meydan bekliyorum. Beni seçerek Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Her seferinde güçlü bir aile olduğumuzu hatırlattınız, hepinize teşekkür ediyorum"

YORUMLAR
500
Uğur Dündar, Fenerbahçeli taraftarların Zaha'nın faturasını kendisine kesmesine sitem etti Uğur Dündar, Fenerbahçeli taraftarların Zaha'nın faturasını kendisine kesmesine sitem etti

Aziz Yıldırım, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'a mı çıkıştı? Uğur Dündar, divan kurulu toplantısında esti gürledi: Ben buradayım, hodri meydan - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko'nun dedesi yaşamını yitirdi! Tabutu kendisi mezara indirdi
15:15 Edin Dzeko'nun acı günü! Tabutu mezara bizzat kendisi indirdi
15:08 Uğur Dündar, Fenerbahçeli taraftarların Zaha'nın faturasını kendisine kesmesine sitem etti
15:04 Canlı yayında içini döktü! Fenerbahçeliler, Zaha'nın faturasını Uğur Dündar'a kesmiş
14:43 İngiltere'de bir çift kimseye aldırmadan iki katlı otobüste cinsel ilişkiye girdi
14:39 Bu nasıl arsızlık! Diğer yolculara aldırış etmeden otobüste cinsel ilişkiye girdiler
14:13 Bakan Şimşek, bu hafta Türkiye'ye yapılan 3 yatırımı böyle değerlendirdi: Attığımız adımlara duyulan güveni gösteriyor
14:09 Bakan Şimşek, bu hafta ülkeye yapılan 3 yatırımı sıralayıp "Rahat olun" mesajı verdi: Bu işlemler attığımız adımlara güveni gösteriyor
14:12 Aziz Yıldırım'a mı çıkıştı? Uğur Dündar, divan kurulu toplantısında esti gürledi: Ben buradayım, hodri meydan
14:08 "Her gecenin sabahı olmayacağını en iyi bilenlerden biriyim" diyen Uğur Dündar sözleriyle Aziz Yıldırım'a mı meydan okudu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2023 15:34:23. #1.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'a mı çıkıştı? Uğur Dündar, divan kurulu toplantısında esti gürledi: Ben buradayım, hodri meydan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement