Uğur İnceman Arsenal Akademisi'ni Ziyaret Etti

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur İnceman, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in altyapısını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arsenal Akademi Müdürü Per Mertesacker ile bir araya gelen İnceman, genç oyuncu eğitimi, scouting, elit futbolcu gelişimi ve oyuncu havuzunun genişletilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

Akademide incelemelerde bulunan İnceman, Arsenal Akademisi'nin çalışma prensipleri, oyuncu tarama faaliyetleri ve gelişim stratejisine ilişkin Mertesacker'den bilgi aldı.

Uğur İnceman ile Mertesacker ayrıca Türkiye'nin oyuncu yapılanması, oyuncu gelişim kriterleri ve geleceğe yönelik planlamalar üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.