Uğur Uçar: Beraberlik Kabul Edilemez

08.04.2026 15:02
Arca Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK ile 1-1 berabere kalmalarını eleştirdi.

Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, takım olarak yakaladıkları ivmeye karşın 34. haftada konuk ettikleri ve 1-1 berabere kaldıkları Sipay Bodrum FK karşısında alınan beraberliğin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, 7 maçlık galibiyet serisinin ardından Bandırmaspor karşısında gelen mağlubiyet üzerine Bodrum FK maçının yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olmasını istediklerini ancak maçın beraberlikle sonuçlandığını belirtti.

Bodrum FK maçına iyi hazırlandıklarına işaret eden Uçar, "Oynadığımız karşılaşmada, rakibimizin önde tekli baskı yapacağını öngörerek stoperlerimizin oyuna katılımını artırmayı, diyagonal paslarla kenar ve bek oyuncularımızı topla buluşturmayı ve rakibin savunma zafiyetlerini değerlendirmeyi planladık. Özellikle kenar organizasyonları ve arka direkte oluşan boşluklar üzerine çalıştık. Bu plan doğrultusunda, maçın 10. dakikasında golü bularak öne geçtik." ifadelerini kullandı.

Oyunun kontrolünün maç boyunca kendilerinde olduğunu, topa rakipten daha fazla sahip olduklarını vurgulayan Uçar, "Rakibin geçiş oyunlarındaki etkisini biliyorduk ancak gereken reaksiyonu zamanında gösteremememiz sonucunda şanssız yediğimiz golle skor dengelendi. Karşılaşmanın kırılma anları, önceki maçta olduğu gibi sonuçlandırmadaki eksikliğimiz ve penaltıdan yararlanamamamız, oyunun skora yansımasına engel oldu. Yakaladığımız ivme neticesinde beraberlik bizler için kabul edilebilir bir sonuç olmaktan çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, galibiyet serisini yakalamak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle üçüncü bölgede daha etkili olup ürettiğimiz oyunu sonuca dönüştürmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kısa duraksamayı aşacak güce sahibiz. En kısa sürede yeniden galibiyet serisi yakalayarak yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz. Tribünlerin dolu olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm taraftarlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

