Uğur Uçar\'dan Penaltı Eleştirisi

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Esenler Erokspor lehine verilen penaltı kararını eleştirdi. Kazanmaya devam edeceklerini kaydeden Uçar, "Çok mutluyuz. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum. Aslında maç beklediğimiz gibi başladı, golü de bulduk. Ama ne hikmetse Erokspor'u maça ortak ettiler. Ama bugün Kadir Gecesi'nin hürmetine herhalde çok güzel bir gol oldu, çok mutluyuz. Takım kenetlendi, şehir kenetlendi, bir aile olduk ve inşallah bunu devam ettireceğiz. Kazana kazana gideceğiz" dedi.

Penaltı kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Osman Hoca'yı çok severim, saygı da duyarım ama futbolcularımın hakkını kimseye yedirmem, kimse kusura bakmasın, bu penaltı dünyanın hiçbir yerinde çalınmaz. Erok şampiyon olacaksa onlara başarılar dileriz, sezon sonunda görüşürüz" diye konuştu. - ÇORUM