Uğur Uçar: Kalan İki Maçı da Kazanacağız

Trendyol 1. Lig 36. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Çok iyi başladığımız bir maç, topa sahiptik. İlk yarı koparmamız gereken bir maçtı. İlk golü bulduk, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Geçişten bir gol yedik, bu hastalığımız devam ediyor. Önlemler alıyoruz ama bir şekilde kalemizde golle sonuçlanıyor. Rakibin ilk yarı tek şutuydu, diyebilirim. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle beraber skoru da bulduk. Güzel bir galibiyet oldu. Benim takımım dominant, topa sahip, topu kaybettiği zaman agresif baskı yapan bir takım olacak. Bu da bu şekilde gidecek. İnşallah kalan iki maçı da kazanıp nerede olduğumuza bakacağız. Ona göre planımızı, projemizi yapacağız" diye konuştu.

"Play-off'a kadar nerede olacağımıza da bakacağız"

Görev süreçleri boyunca oynadıkları maçları değerlendiren Uçar, "İlk kez takımla bir hafta boyunca çalışabildim. 3 günde bir maç oynadık, skor almamız gereken bir dönemdi. İlk yarıdaki oyunda topa sahip olan, pozisyona giren bir takım vardı. Yavaş yavaş oturacak, play-off'a kadar daha da iyi oturacak. Play-off'a kadar nerede olacağımıza da bakacağız. Futbolda belli olmaz, maçların skorları lig sonunda bizi nereye getireceğini görmek gerekiyor. Ama dominant oynamaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz Bandırma ve berabere kaldığımız Bodrum maçından da memnundum. Sadece kaybettiğimiz Pendik maçından memnun değildim. Bu hafta da çok iyi hazırlandık. Bunu daha sahaya yansıttığımız için mutluyuz" diye konuştu. - ÇORUM