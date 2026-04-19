Uğur Uçar: Kalan İki Maçı da Kazanacağız - Son Dakika
Uğur Uçar: Kalan İki Maçı da Kazanacağız

Uğur Uçar: Kalan İki Maçı da Kazanacağız
19.04.2026 19:14
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, galibiyet sonrası kalan maçı kazanıp plan yapacaklarını belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah kalan iki maçı da kazanıp nerede olduğumuza bakacağız. Ona göre planımızı, projemizi yapacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig 36. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Çok iyi başladığımız bir maç, topa sahiptik. İlk yarı koparmamız gereken bir maçtı. İlk golü bulduk, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Geçişten bir gol yedik, bu hastalığımız devam ediyor. Önlemler alıyoruz ama bir şekilde kalemizde golle sonuçlanıyor. Rakibin ilk yarı tek şutuydu, diyebilirim. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle beraber skoru da bulduk. Güzel bir galibiyet oldu. Benim takımım dominant, topa sahip, topu kaybettiği zaman agresif baskı yapan bir takım olacak. Bu da bu şekilde gidecek. İnşallah kalan iki maçı da kazanıp nerede olduğumuza bakacağız. Ona göre planımızı, projemizi yapacağız" diye konuştu.

"Play-off'a kadar nerede olacağımıza da bakacağız"

Görev süreçleri boyunca oynadıkları maçları değerlendiren Uçar, "İlk kez takımla bir hafta boyunca çalışabildim. 3 günde bir maç oynadık, skor almamız gereken bir dönemdi. İlk yarıdaki oyunda topa sahip olan, pozisyona giren bir takım vardı. Yavaş yavaş oturacak, play-off'a kadar daha da iyi oturacak. Play-off'a kadar nerede olacağımıza da bakacağız. Futbolda belli olmaz, maçların skorları lig sonunda bizi nereye getireceğini görmek gerekiyor. Ama dominant oynamaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz Bandırma ve berabere kaldığımız Bodrum maçından da memnundum. Sadece kaybettiğimiz Pendik maçından memnun değildim. Bu hafta da çok iyi hazırlandık. Bunu daha sahaya yansıttığımız için mutluyuz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Sivasspor, Uğur Uçar, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğur Uçar: Kalan İki Maçı da Kazanacağız - Son Dakika

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
SON DAKİKA: Uğur Uçar: Kalan İki Maçı da Kazanacağız - Son Dakika
